Alain Bashung : Sa veuve Chloé Mons recasée, elle évoque un homme arrivé dans sa vie

En 2009, l'industrie musicale perdait l'un des siens et Chloé Mons, elle, perdait surtout son mari Alain Bashung. Elle se retrouvait alors seule pour élever leur enfant, Poppée, et avait été contrainte de rétablir la vérité sur l'héritage de son époux qui aurait écarté Arthur, son beau-fils. Mère et fille ont livré pour la première fois une interview croisée. On y découvre que la veuve de l'artiste n'est plus un coeur à prendre.

Interrogée sur la démarche qui a motivé l'écriture de son nouveau roman Jachère, Chloé Mons s'est expliquée avec franchise. "D'une nécessité. Comme tout ce que je fais. Ce livre est une mise au point sur tous les hommes de ma vie et sur les onze ans entre la mort d'Alain et l'arrivée de l'homme avec lequel je suis aujourd'hui. J'ai voulu raconter ce qu'est être une fille vivante, et ce que cette pulsion de vie provoque autour. Pour moi, c'était un livre essentiel", dit-elle dans Gala. A 48 ans, elle a donc retrouvé l'amour mais reste discrète sur l'heureux élu.

Chloé Mons garde toutefois Alain Bashung - qu'elle avait épousé en 2001 - dans son coeur pour toujours et a évoqué avoir vécu avec ce dernier "un amour profond, durable et calme (...) mais indiscutable." L'actrice, chanteuse et romancière ajoute que dans sa nouvelle histoire de coeur comme dans toutes, elle est "vraiment dans cette dimension-là" et "jamais dans l'hystérie ni dans la destruction. Mais dans le lumineux et le constructif."

Alors que l'ouvrage de sa maman fait donc la part belle à sa vie de femme, Poppée reconnait que malgré leur relation fusionnelle, elle n'est pas prête à tout savoir. "Même si on partage tout, si on se dit tout de nos histoires, je n'ai pas forcément envie d'en connaître le détail. Mais j'ai lu Let go. Ça fait du bien de se dire qu'on est le fruit d'une histoire d'amour aussi incroyable. Je me suis construite dans cet amour. Et ça aussi, ça m'a protégée", confie la demoiselle de 20 ans, comédienne attendue dans la saison 2 de Mytho.

Les confidences de Chloé Mons sont à retrouver dans Gala, édition du 11 février 2021.