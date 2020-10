Alain Bashung : Ses obsèques "humiliantes" pour son fils Arthur, esseulé

Il y a plus de dix années désormais, on célébrait les obsèques d'un monstre sacré de la chanson française : Alain Bashung. Un dernier adieu très dur pour son propre fils, Arthur, qui s'est alors senti mis de côté comme l'ont repéré nos confrères de Gala, citant le magazine Héritages consacré à la succession du chanteur, diffusé le jeudi 22 octobre 2020 sur NRJ 12.

On apprend qu'à la fin de sa vie, Alain Bashung a voulu renouer avec son fils. Il lui rend alors visite à l'hôpital et se rend même à la cérémonie d'obsèques, le 20 mars 2009. Malgré ces efforts, on comprend que la troisième et dernière épouse du chanteur, Chloé Mons, aurait tout fait pour creuser le fossé entre Alain Bashung et son fils. "Arthur se sent complètement mis à l'écart de la fin de la vie de son père et même de la mort de son père", reconnait le journaliste Vincent Guillot dans l'émission.

Les obsèques de son père, une journée "humiliante"

Lors des obsèques, sa maman, Chantal Monterastelli est "persona non grata" et Arthur se retrouve esseulé. "La cérémonie à Saint-Germain-des-Prés elle se passe d'une façon encore frustrante, humiliante pour Arthur qui est traité comme un étranger, qui ne se trouve même pas dans le carré avec la famille. Il est parmi les autres invités", a décrit Bernard Pascuito, auteur du livre Les héritiers (ed. Anne Carrière).