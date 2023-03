Alain Bashung : Son fils traité comme un étranger, cette humiliation aux obsèques de son père

Alain Bashung nous a quittés un 14 mars, l'année 2009 plus exactement, à l'âge de 61 ans. Il laisse derrière lui un immense héritage musical et son influence dans la chanson française est toujours aussi présente. Dans sa vie privée, l'artiste fascinant était père de deux enfants, mais les relations avec son aîné Arthur - né de son mariage avec Chantal Monterastelli de 1991 à 1999 - sont restées complexes.

Dans un magazine consacré à la succession du chanteur diffusé sur NRJ 12 en 2020, Héritages, on découvrait que le fils d'Alain Bashung aurait été mis à l'écart lors des obsèques de l'interprète de La nuit je mens le 20 mars 2009. Un processus qui aurait commencé avant, la veuve du chanteur ayant été accusée de l'avoir écarté de son fils et de son passé. "La cérémonie à Saint-Germain-des-Prés elle se passe d'une façon encore frustrante, humiliante pour Arthur qui est traité comme un étranger, qui ne se trouve même pas dans le carré avec la famille. Il est parmi les autres invités", avait écrit Bernard Pascuito, auteur du livre Les Héritiers (éditions Anne Carrière).

Une distance qui est née quand Alain Bashung s'est remarié avec la chanteuse Chloé Mons, mère de leur fille Poppée. "Le lendemain de l'enterrement de son père, Arthur a eu le choc de recevoir le testament : Alain avait laissé à sa veuve tous ses droits d'auteur, bénéfices artistiques, biens, meubles et effets personnels. Concrètement, jusqu'à la mort de sa belle-mère, qui n'est pas beaucoup plus âgée que lui, Arthur ne pourra rien percevoir", dénonçait Chantal Monterastelli dans les colonnes du Journal du Dimanche. Aucun héritage sentimental non plus pour son fils, qui espérait récupérer cassettes et instruments de musique de son défunt père.

La réponse de sa veuve, Chloé Mons

Un état des lieux contesté par Chloé Mons elle-même. "Alain n'a déshérité personne. Cette affirmation était fausse et m'a blessée ainsi que Poppée. Que dire de ces gens ? C'est leur problème, leurs fantasmes. Quand on rencontre quelqu'un de connu, comme moi, on est immédiatement soupçonné du pire, cela fait partie du package", réaffirmait Chloé Mons dans Le Parisien. A propos de la relation père-fils, elle avait également apporté son éclairage : "Quand j'ai rencontré Alain, il était seul comme un chien. Sa relation avec son fils était déjà complexe, voire difficile. Mais c'était leur histoire, je ne peux pas m'exprimer dessus."