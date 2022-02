Alain Bashung : Rares confidences de sa fille Poppée, 21 ans, devenue une charmante jeune femme

Elle était pour le moment restée dans l'ombre, la voilà en pleine lumière : Poppée Bashung, fille du chanteur Alain Bashung et de l'actrice Chloé Mons, est bien décidée à se faire un prénom. Actrice principale de la pièce de théâtre Orgie, au Studio Hébertot à Paris, elle surprend et ose des choses.

Le jeu, elle connait bien : elle est actrice depuis son adolescence, pendant laquelle elle est entrée au cours Florent, et a déjà fait plusieurs petits rôles dans Mytho sur Arte ou Cette Musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit.

"La scène, c'est familial", explique-t-elle lors d'une interview au Parisien. "J'ai toujours vu mes parents sur scène et heureux. Je crois que j'ai toujours voulu être actrice". Des parents très connus, qui lui laissent un héritage plutôt lourd à porter. Mais son nom, qui pour elle ne "change rien", elle l'assume et espère que les spectateurs reconnaitront le talent derrière.

"Je fais avec, c'est mon nom et c'est ma vie, je ne peux pas faire autrement. S'ils sont attirés par ce nom, qu'ils voient la pièce et aiment mon travail, c'est super. S'ils sont déçus, tant pis. J'ai 21 ans et je fais mes premiers pas. Ce que les gens pensent de mon nom, ce n'est pas mon problème". Une position affirmée pour cette jeune femme qui a grandi sans son papa. En effet, le chanteur Alain Bashung est mort en 2009, alors qu'elle n'avait que 8 ans.

"J'en suis fière, je suis fière d'être la fille de mon père, d'être la fille de mes parents", explique-t-elle, se disant résolument "du côté de la vie". Sa mère, Chloé Mons, qui avait été au coeur d'une bataille pour l'héritage de son mari, est elle aussi actrice. Et Poppée la sent "fière", "contente" et "un peu émue" aussi, de la voir enfin sur scène. Son père, la jeune fille s'en souvient comme d'un "père fantastique" et d'un "artiste incroyable".