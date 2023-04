Isabelle Boulay, sa vie séparée d'Eric Dupond-Moretti : "Respirer un autre air..."

Elle se lance un défi musical inédit en sortant, le 17 mars 2023 un album intitulé Les chevaux du plaisir dans lequel elle reprend Bashung. Dans les colonnes du magazine Paris Match, Isabelle Boulay évoque l'existence de cet "homme rare" avec Chloé Mons, la dernière épouse du chanteur, en faisant ensemble un parallèle avec Eric Dupond-Moretti. Depuis la fin de l'année 2011, l'artiste canadienne partage effectivement sa vie avec le Gardien des Sceaux de France et elle divise, pour lui, mais aussi pour son fils, pour sa carrière, ses semaines, ses mois et ses années entre deux continents.

C'est très important d'avoir un endroit où l'on peut respirer un autre air

Parfois en France, parfois au Canada où vit son fils Marcus, qu'elle a eu avec le producteur Marc-André Chicoin... Isabelle Boulay a un pilier dans chaque ville. "Quand j'ai rencontré Eric Dupond-Moretti, il était déjà l'homme qu'il est. Et c'est cet homme-là que j'aime, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. Mais je ne me sens pas dans son ombre pour autant. C'est très important d'avoir un endroit où l'on peut respirer un autre air que celui de son conjoint. Je ne vis pas avec lui au ministère, il a sa sphère, j'ai la mienne. Et nous avons un monde commun qui est une chasse gardée. Après, pour n'importe quelle femme, ce n'est pas la plus belle des nouvelles de savoir que son mari va faire de la politique."

Tant de responsabilités auraient pu creuser un fossé énorme entre ces deux-là. Jamais. Heureusement, Isabelle Boulay ne ressent pas cette peur de l'absence... puisqu'elle est, elle-même, constamment en tournée. "Moi qui suis toujours la femme qu'on attend, rappelle l'artiste de 50 ans. Mais j'aime bien que quelqu'un m'attende quelque part." Invitée récemment sur RTL, dans l'émission On refait la télé, Isabelle Boulay avouait qu'elle serait prête à céder à ses envies de chirurgie esthétique si elle l'osait enfin - sans dévoiler, toutefois, ce qu'elle souhaiterait refaire. Son partenaire de pacs, et fiancé, ne semble pas si pressé que ça à l'idée de la voir transformée...

