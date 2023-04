"Je ne suis pas contre !" : Isabelle Boulay prête à faire de la chirurgie esthétique... à une condition

Elle a célébré ses 50 ans le 6 juillet dernier. Mais qu'importe le temps qui passe, Isabelle Boulay a toujours le vent en poupe. Le 17 mars 2023, la chanteuse canadienne a sorti un nouvel opus inédit intitulé Les chevaux du plaisir dans lequel elle chante le répertoire d'Alain Bashung. Décidément, rien ne semble pouvoir la détrôner. Et pourtant, la chanteuse avoue, à qui veut bien l'entendre, qu'elle n'est pas si sûre d'elle que ça.

Je trouve ça moins souvent réussi que réussi

Invitée le samedi 1er avril 2023 dans l'émission On refait la télé, sur les ondes de RTL, Isabelle Boulay a assuré qu'elle n'aurait rien contre avoir recours à la chirurgie esthétique pour se soulager de quelques complexes... si toutefois elle l'osait. "Je ne sais pas, en fait. Je ne peux pas dire 'jamais', a-t-elle expliqué à la radio. J'ai juste eu un traitement d'orthodontie et ça a failli me rendre folle alors imaginez. Mais je ne suis pas contre, c'est que ça me fait très très peur et je trouve ça moins souvent réussi que réussi." Quant à connaître les petites choses qu'elle souhaiterait modifier à l'aide d'un chirurgien, motus et bouche cousue.

Je sais très bien ce que je me ferais refaire

"Je sais très bien ce que je me ferais refaire. Je ne vous le dirai pas parce que vous allez justement regarder dans ses zones, a précisé la compagne d'Eric Dupond-Moretti. Je suis à l'aise avec mon âge mais je ne vous cache pas que quand je me vois à la télé, je vois ce qu'il y a à refaire. Je ne le fais pas : je suis une résistante." Pour sauter le pas, il faudrait également qu'Isabelle Boulay choisisse l'endroit où elle se ferait opérer. L'artiste divise effectivement sa vie entre deux pays, deux continents, ce qui semble parfaitement lui convenir, à elle comme à l'homme de sa vie, qui partage son quotidien - ou presque ! - depuis 2016, qui est également son partenaire de pacs et son fiancé. Peu lui importe, semble-t-il, les complexes de sa chérie.

Retrouvez Isabelle Boulay dans l'émission "Les enfants de la télé" le dimanche 2 avril 2023.