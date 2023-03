Isabelle Boulay fiancée mais toujours pas mariée à Dupond-Moretti, on sait enfin pourquoi

Dans la famille couple inattendu, on demande Isabelle Boulay et Éric Dupond-Moretti. Qui se ressemble s'assemble certes, mais les opposés s'attirent aussi et c'est ce qui semble être arrivé aux amoureux. Rencontrés en 2016 par le biais d'un ami commun, Isabelle Boulay et Éric Dupond-Moretti sont tombés rapidement amoureux. Leur histoire a tenu malgré la vie à 100 à l'heure que chacun mène et l'éloignement géographique pas toujours simple, compliqué par les conséquences des confinements liés à la Covid-19. Quoiqu'il en soit, Isabelle Boulay et Éric Dupond-Moretti ont maintenu le cap de leur amour et sont toujours aussi épris l'un de l'autre.

La chanteuse de 50 ans et le ministre de la Justice française de 61 ans sont passés à la vitesse supérieure. Pas de bébé ni de mariage mais un PACS qu'Eric Dupond-Moretti avait confirmé en septembre 2021 à Thomas Sotto sur France Inter : "Nous sommes pacsés, si vous voulez tout savoir (...) Vous allez très loin, on arrive à la limite de la piste, là !" avait-il admis, peu enclin à en dire plus sur sa vie amoureuse.

Ce jeudi 9 mars, Isabelle Boulay en a dit un peu plus concernant leur avenir amoureux. Pacsé, le couple est également fiancé. Mais loin de lui l'idée de passer devant monsieur le maire dans les prochains mois. En femme indépendante, l'interprète de Parle moi ne ressent pas le besoin de se marier pour vivre pleinement sa relation avec son compagnon : "Déjà quand on est fiancée, on est promise. Donc, quand on est promise, on est déjà forcément presque mariée. C'est ma vision des choses. Mais c'est peut-être aussi que, par excès de romantisme, j'aime être une fiancée éternelle. Et si je suis fiancée à quelqu'un, je suis forcément mariée." Pas besoin d'une belle robe blanche, d'un costume et d'une cérémonie en grandes pompes pour se faire des promesses et prendre soin l'un de l'autre.

Son homme, sa bataille

Récemment, Isabelle Boulay a prouvé tout son amour à son homme en prenant sa défense et en rebondissant sur le geste obscène qu'il a réalisé dans l'assemblée : un doigt d'honneur en pleine séance qui lui a valu de nombreuses critiques. Pour l'artiste, son conjoint a été suffisamment condamné pour que l'on continue à lui reprocher cette action malheureuse dont tout le monde peut être l'auteur à un moment ou à un autre : "On est tous des êtres humains. Il y a des réactions humaines, c'est pour ça que je l'aime aussi. Donc je ne me sens pas de justifier ses gestes ou de parler à sa place, parce que c'est sa place." C'est aussi ça, l'amour.