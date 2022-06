Isabelle Boulay en couple avec Éric Dupond-Moretti : Appartement, sécurité... elle raconte leur quotidien

Evidemment, quand Acquittator s'est vu proposer le poste de ministre de la Justice, difficile de refuser une telle offre ! Alors Éric Dupond-Moretti a dit oui. Conscient, on l'imagine, que cela aurait forcément des impacts sur sa vie privée, à commencer par son couple. Sa compagne Isabelle Boulay s'est livrée auprès de RTL samedi 4 juin.

Depuis 2016, Isabelle Boulay est en couple avec Éric Dupond-Moretti. Une relation amoureuse dévoilée au grand public après la publication de photos volées. Les amoureux ont depuis accepté à plusieurs reprises d'évoquer cette belle histoire déjà peu facile à vivre du fait que la chanteuse passe une partie de l'année au Québec, pour voir son fils Marcus, et qui a connu un nouvel obstacle lors de la nomination du célèbre avocat au gouvernement. Comment vivent-ils leur romance actuellement ? L'interprète de Parle-moi le dévoile ! "Quand j'ai appris qu'il allait devenir ministre de la Justice, j'avais l'impression que quelque chose allait nous échapper, mais au contraire je pense que ça nous a encore plus rapprochés", jure-t-elle. Puisque les choses se passent bien, il n'y avait donc aucune raison à ce qu'Éric Dupond-Moretti refuse de rempiler à son poste après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle 2022.

Evidemment, sortir avec le ministre de la Justice cela impose de se plier à quelques contraintes mais Isabelle Boulay assure avoir "une grande capacité d'adaptation" et qu'elle a "assez bien" vécu les deux premières années pendant lesquelles son amoureux était en poste. Mais il a fallu composer avec diverses nouveautés, à commencer par la présence quotidienne d'agents de sécurité. "C'est sur que le domaine de l'intimité devient un peu plus compliqué, on vit avec une équipe de sécurité qui est toujours juxtaposée, mais c'est vraiment des gens très agréables", dit la chanteuse. "Ce n'est pas une blessure qu'il soit pas toujours avec moi, c'est pas un truc qui me fait mal", ajoute-t-elle.

D'ailleurs, Isabelle Boulay ne manque pas de préciser qu'elle a volontairement fait le choix de ne pas vivre au même endroit qu'Éric Dupond-Moretti, avec qui elle est pacsée. "J'ai gardé une certaine indépendance, je ne vis pas à la Chancellerie [place Vendôme dans le 1er arrondissement de Paris, NDLR], j'ai souhaité garder notre appartement. Je trouve que j'ai une vie assez agréable", dit-elle. La star, qui va fêter ses 50 ans le 6 juillet par un concert à l'Olympia, ajoute aussi se sentir "libre", sans quoi elle se serait enfuie depuis bien longtemps.