"On est des êtres humains" : Isabelle Boulay prend la défense d'Eric Dupond-Moretti après son geste déplacé

Isabelle Boulay n'est pas installée au n°13 de la place Vendôme, où siège le ministère de la Justice. Elle divise sa vie entre a France, où elle retrouve Eric Dupond-Moretti, et le Canada, où elle s'occupe de son fils Marcus, 14 ans, fruit de ses amours avec le producteur Marc-André Chicoin. Pacsée à l'homme politique, l'artiste n'envisage pas, dans l'immédiat, de changer ce schéma familial, ni de limiter les allers-retours. "Autant mon amoureux que moi, on aimerait que l'autre nous attende quand on rentre à la maison, mais je ne peux pas exiger ça de lui, comme lui ne peut pas l'exiger de moi, avait-elle assuré au site canadien 7 jours. Je pense que je serai toujours quelqu'un qu'on attend. Mais quand on est là l'un pour l'autre, on est entièrement présents. Je comprends parfaitement sa réalité, parce que c'est aussi la mienne."