Isabelle Morini-Bosc, son frère victime d'un crash en avion : ce drame qui lui a laissé des séquelles à vie

La vie d'Isabelle Morini-Bosc n'a pas été un long fleuve tranquille. Dès l'enfance, la chroniqueuse emblématique de Touche pas à mon poste a vécu des moments traumatisants. Lors d'une interview pour Closer, parue le 20 mai dernier, elle a justement évoqué sa vie "jalonnée d'agressions". "À l'âge de 8 ans et pendant plusieurs années, j'ai subi des attouchements d'un membre de l'entourage de ma famille. J'ai survécu et je ne ressens pas ce besoin viscéral d'en parler davantage", a-t-elle par exemple brièvement confié. Isabelle Morini-Bosc s'est en revanche un peu plus épanchée sur une autre de ses blessures familiales : l'accident de son petit frère qui a failli lui coûter la vie.

"J'ai une passion frénétique pour mon petit frère, qui est né treize ans après moi", a-t-elle d'abord exprimé. À l'époque, ce dernier n'était âgé que de 22 ans. "Il était élève de Saint-Cyr [École spéciale militaire, ndlr], et on lui avait conseillé de prendre des cours d'aviation dans un aéroclub privé. En 1991, il accompagne un vieil instructeur allemand et l'avion se crache. Il ne reste plus rien, sauf mon frère, grand brûlé. Après plusieurs mois dans le coma, il a subi des greffes de peau. C'est un miraculé", a-t-elle raconté.

C'est la première fois qu'Isabelle Morini-Bosc relate avec autant de détails l'accident de son frère. En 2021, de passage dans l'émission d'Evelyne Thomas sur Non Stop People, elle rapportait simplement qu'il était "un grand brûlé" et expliquait lui vouer un amour inconditionnel. "Je n'en parle jamais mais s'il arrive un jour quelque chose à mon frère, je peux mourir sur le champ", lâchait-elle.

Des confidences douloureuses pour la protégée de Cyril Hanouna qui a heureusement un entourage solide, composé notamment de son mari Alain. Même si, ces derniers temps, c'est elle qui représente un soutien de taille pour lui. Et pour cause, ce dernier est malade et a été opéré plusieurs fois, "avec un pronostic vital engagé". C'est la raison pour laquelle Isabelle Morini-Bosc a souhaité se mettre en retrait de l'antenne. À 65 ans, les malheurs continuent de la poursuivre donc.