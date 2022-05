Isabelle Morini-Bosc, son mari Alain gravement malade : des opérations et "un pronostic vital engagé..."

Isabelle Morini-Bosc fait partie des chroniqueuses emblématiques de Touche pas à mon poste. La journaliste de 65 ans y donne son avis depuis 2013, soit presque depuis le lancement de l'émission. Alors forcément, son étrange absence ces dernières semaines interroge. Isabelle Morini-Bosc n'a en effet pas été vue autour de la table de Cyril Hanouna depuis le mois de mars dernier, environ au moment de la mort de Jean-Pierre Pernaut lorsqu'elle faisait des révélations à ce sujet.

Contactée par Closer pour une interview parue le 19 mai 2022, la figure de RTL a expliqué s'être éloignée de l'antenne pour prendre soin de son mari Alain Morini, lequel rencontre des problèmes de santé non négligeables. "Il a subi plusieurs opérations avec un pronostic vital engagé et j'ai préféré me mettre en retrait pour m'occuper de lui. Cyril a bien compris ma situation", a-t-elle révélé.

En attendant qu'elle ne récupère sa place, Cyril Hanouna fait confiance à Danielle Moreau pour la remplacer. "Je connais Danielle depuis très longtemps et elle est arrivée au bon moment", s'est réjouit Isabelle Morini-Bosc. Les fans de la chroniqueuse peuvent tout de même la retrouver une fois par semaine dans TPMP People, le rendez-vous de Matthieu Delormeau diffusé chaque samedi mais enregistré la veille. Il s'agit là d'une véritable parenthèse enchantée pour Isabelle. "Je suis tous les vendredis dans TPMP People. Cette émission me fait un bien fou et m'apporte un peu de légèreté", a-t-elle avoué.

Lors d'une interview pour Jordan De Luxe accordée en février 2022, elle avait déjà évoqué les soucis de l'homme avec qui elle a eu son fils, Guillaume. "Momentanément, il a une pathologie mais sinon il va bien. On s'en occupe ensemble, et on rit toujours ensemble, avait-elle confié. Ce n'est pas bénin mais on gère ça ensemble. C'est une pathologie assez répandue." Mais elle n'avait pas souhaité en dire plus, car toute la famille n'était pas au courant de ce qu'il vit. "Il est très bien soigné. Il y a un hôpital à Lyon qui s'occupe très très bien de ça. Et moi, je me sens l'âme d'une infirmière parce que maintenant je le masse le soir, et je me dis 'ah, je fais quelque chose pour mon mari, enfin'", avait-elle conclu.