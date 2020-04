Iskra Lawrence est maman : le mannequin a accouché à la maison

L'heureuse nouvelle de ce début de semaine concerne Iskra Lawrence ! Le mannequin de 29 ans, enceinte de son premier enfant, a accouché. La nouvelle maman, affectée par des messages haineux et des menaces de mort, a gardé le sexe et le prénom du nouveau né secrets.

Iskra Lawrence compte plus de 4,5 millions de followers sur Instagram. Des internautes qui ont pu suivre l'avancée de sa grossesse et à qui elle a annoncé la venue au monde de son bébé. La bombe a accouché à son domicile, en présence de son compagnon Philip Payne et d'une sage-femme.

"Je suis ravie de vous annoncer que bébé P est arrivé et que le papa @philipapayne et moi sommes émerveillés d'être une famille de 3, et j'ai hâte de partager plus de détails avec vous sur mon accouchement à domicile et sur ce petit être que nous aimons plus que tout, dès que je serai prête", a écrit Iskra sur Instagram.

Elle ajoute : "Choisir ce que nous allons partager en ligne avec des millions de personnes va être une énorme décision, et comme vous nous avez manifesté beaucoup d'amour mais que nous avons aussi reçu des menaces de mort et des messages haineux, je me sens super protectrice et ne veux pas que mon bébé sente que nous l'avons surexposé et qu'il n'a jamais eu le choix sur le partage de détails intimes ou de photos."