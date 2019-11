Issa Doumbia : Une serveuse l'humilie, il perd son sang-froid sur Instagram

Voilà ce qu'on appelle le revers de la médaille. Alors qu'Issa Doumbia semble réaliser tous ses rêves en vivant de sa passion, la comédie, sa notoriété lui cause parfois du tort. L'humoriste qui a perdu beaucoup de poids a pu le constater lors d'une sortie au restaurant ce lundi 18 novembre.

Une soirée qui s'est transformée en véritable cauchemar pour la vedette de Nos chers voisins. La raison ? Le comportement très déplacé d'une serveuse à son encontre. Sur Instagram, Issa Doumbia a relaté la scène invraisemblable. "Donc, maintenant, il n'y a plus de filtre ! Une serveuse crie haut et fort en arrivant devant moi dans un resto : 'Ho non, mais lui, j'aime pas ! Ho non, lui, je l'aime pas !'"

Des propos qui ont fortement blessé le principal intéressé, qui poursuit son message en s'adressant directement à la serveuse en question. "Mademoiselle, je ne vous ai jamais demandé de m'aimer, juste de faire votre travail, car votre amour, je m'en fous ! Mais respectez vos clients un minimum !", s'agace-t-il. Un coup de gueule qui est loin d'être passé inaperçu.

Dans son fil de commentaires, Issa Doumbia a récolté une tonne de soutien de la part des internautes. "Quelle pauvreté intellectuelle et le manque de respect de sa part", "Triste monde", "Pauvre meuf.. Cela dit plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui... Ici on t'aime bcp", "Aucun être humain ne mérite ça... quelle honte !", déplorent-ils. Des marques d'attention qui devraient certainement mettre du baume au coeur d'Issa et lui faire oublier cette fâcheuse histoire.