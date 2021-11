Jacob Desvarieux à l'honneur dans Tous en Martinique : flopée d'artistes pour l'une de ses dernières prestations

C'est un show musical totalement inédit et exceptionnel qui s'apprête à être diffusé, sur France 3. Le 11 novembre 2021, les téléspectateurs auront le plaisir de découvrir l'émission Tous en Martinique, coeur d'Outremer présentée par Laury Thilleman et le chanteur d'origine guadeloupéenne Claudy Siar depuis le Club Med Les Boucaniers.

C'est dans ce cadre idyllique que Julien Clerc, qui a des origines antillaises de par sa maman, a fait venir une floppée d'artistes exceptionnels venus de métropole ou des Outre-mer pour proposer un spectacle unique. Des prestations enrichies par la venue, spécialement de Polynésie, de groupes de carnaval caribéen et des danseurs. Le chanteur de 74 ans, qui est parrain de cette première édition, et ses invités ont une fois de plus montré tout leur talent sur une scène en plein air, posée au bord des eaux turquoise de la Martinique, au beau milieu d'une cocoteraie.

L'émission a été tournée fin mai 2021, soit peu de temps avant le décès de Jacob Desvarieux, mort à l'âge de 65 ans à cause de la Covid-19. Le membre du groupe Kassav' faisait donc là l'une de ses dernières prestations en public. Les téléspectateurs auront le plaisir de redécouvrir sa voix rocailleuse et le son inimitable de sa guitare. Il a fait le show au côté de Jocelyne Béroard, aussi membre du groupe, du candidat de Danse avec les stars 2021 Tayc ou de Christiane Obydol (Zouk Machine). Comme le précise France Télévision, le programme lui est donc dédié.

D'autres artistes ont accepté de se prêter au jeu des duos et trios inédits en mixant les sonorités et les cultures venues de tous les océans. Vaimalama Chaves, Amir Haddad, Claudio Capéo, Laura Mayne (Native), Philippe Lavil, Marijosé Alie, Dany Brillant, Keen'V, Boulevard des Airs, Patrick Fiori et Carla Bruni-Sarkozy ont répondu à l'appel. Cette dernière a fait sensation avec sa voix, mais aussi avec son look. En robe longue rouge puis en robe bleu clair, elle irradiait sur scène ou alors sur la plage, lorsqu'elle dansait avec d'autres personnalités. Stella Gonis, Kimberose, Ben l'Oncle Soul, Andriamad et Cephaz étaient aussi de la partie.

Et l'équipe a eu le plaisir de recevoir la visite de Sonia Rolland, Béatrice de La Boulaye et Julien Béramis. Tous trois étaient sur place pour le tournage de la série Tropiques Criminels (France 2), dans laquelle ils interprètent respectivement la commandante Mélissa Sainte-Rose, la capitaine Gaëlle Crivelli et le Lieutenant Aurélien Charlery.