Simon Porte Jacquemus en robe de mariée : une célèbre chanteuse dévoile les coulisses de la cérémonie

"Simon + Marco, summer of love, écrit-elle sur son compte Instagram, en publiant toute une série d'images capturées le jour J. Aujourd'hui, on célèbre l'amour de deux personnes qui sont très spéciales pour moi. C'était la plus belle des journées, la plus belle des cérémonies et, clairement, la fête la plus drôle (ils savent juste comment s'amuser !). Je suis heureuse de pouvoir faire partie de ces moments de pur bonheur avec vous. Je vous aime, Simon et Marco." Si Simon Porte Jacquemus s'est rendu à son mariage au bras de sa maman, il avait effectivement décidé de s'entourer de toutes les femmes de sa vie. Etaient ainsi présentes Dua Lipa, mais aussi Tina Kunakey - sans Vincent Cassel ! -, puisqu'elles sont toutes les deux de grandes amies du créateur et qu'elles ont déjà été égéries pour ses lignes de vêtements.