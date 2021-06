Jacques Cardoze quitte France 2 "le coeur lourd" : ses adieux en vidéo pour sa dernière émission...

Jeudi 10 juin 2021, c'était la dernière de Jacques Cardoze dans Complément d'enquête sur France 2. Après presque trente ans de bons et loyaux services chez France Télévisions et trois ans aux commandes de l'émission, le journaliste de 51 ans tire sa révérence. En fin d'émission, l'animateur fait ses adieux à son équipe mais aussi aux fidèles téléspectateurs qui le suivent dans le programme de reportages aux sujets de société.

"C'est le coeur lourd que je voudrais m'adresser à vous ce soir, parce que c'est la dernière fois que je présente cette émission. J'ai choisi de quitter ces fauteuils rouges, cette très belle émission mais aussi France Télévisions, cette maison qui m'a beaucoup donné depuis près de trente ans", lance Jacques Cardoze avant de remercier chacun de ses collègues pour le chemin parcouru ensemble.

Et l'ami du défunt danseur Patrick Dupont poursuivre : "J'ai pris énormément de plaisir à tenter de donner du sens, de la nuance et de la hauteur de vue. Nos audiences sont fortes, solides, constantes et cela on le doit avant tout à la force des enquêtes. Pendant ces trois années avec vous, j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de petites questions, seulement des mauvaises réponses. Pas non plus de petits thèmes de reportage ou de matières moins nobles que d'autres. Voir l'info avec ce prisme est aussi une façon de respecter tout le monde, tous les publics, toutes les opinions."

Jacques Cardoze remplacé par Tristan Waleckx, habitué de l'investigation

Enfin, le nouveau directeur de la communication du club de foot marseillais, l'OM, s'explique sur cette reconversion. "J'ai choisi de rejoindre le monde du football. Ce n'est pas un choix commun. Permettez-moi alors, en guise d'explication, de citer Confucius : 'On a deux vies. La deuxième commence le jour où l'on se rend compte que l'on en a qu'une', lance-t-il. On se retrouvera ailleurs, j'espère dans cette enceinte synonyme de rencontre sportive mais aussi sociale. Sans différence, comme c'est le cas au Vélodrome, dans ce stade aux couleurs de l'Olympique de Marseille."

Celui qui a aussi été danseur de ballet et reporter de guerre cède donc sa place. "La saison prochaine vous retrouverez un nouveau visage pour incarner cette magnifique émission", lance-t-il, faisant référence à son remplaçant Tristan Waleckx, journaliste d'investigation qui officie chez France Télévisions depuis 2012, actuellement chez Envoyé spécial. "À vous maintenant", conclut Jacques Cardoze sous les applaudissements de ses camarades.