Jacques Legros au bord des larmes en plein JT : "Tu vas nous manquer..."

C'était un journal particulier pour Jacques Legros. S'il a réussi à contenir son émotion tout au long de son journal de 13 heures, le présentateur de TF1 a eu bien du mal à la cacher en fin de programme, quand il a fallu rendre hommage à une personne chère à son coeur.

Le 30 juillet 2021 était une date particulière pour les équipes du JT de 13 heures de TF1. Lionel Charpentier, l'un des rédacteurs en chef prend sa retraite. Une triste nouvelle pour Jacques Legros qui était semble-t-il proche de lui. Avant de rendre l'antenne, il n'a pas manqué de faire honneur à son boss en ayant quelques mots pour lui. "Je ne peux pas refermer ce journal sans vous dire ma tristesse, notre tristesse, de voir partir Lionel Charpentier, l'un des rédacteurs en chef de ce 13h. Son professionnalisme, sa culture et sa modestie vont nous manquer. Il a choisi de prendre le temps de vivre, on lui en veut, mais on le comprend. Au nom de toute la rédaction, je lui passe un immense merci. Ce fut un réel bonheur de travailler avec toi, Lionel", a-t-il déclaré. Et le public devait sentir l'émotion dans sa voix. Si ce n'était pas le cas, ils l'ont bien compris quand il était prêt à fondre en larmes au moment de souhaiter un bon week-end aux téléspectateurs. Une séquence émouvante.

Bien qu'il ait cédé les rênes du JT de 13 heures il y a six mois à Marie-Sophie Lacarrau, Jean-Pierre Pernaut a aussi tenu à adresser un tendre message à Lionel Charpentier. C'est le réseau social Twitter qu'il a choisi pour lui dire son amitié : "Clin d'oeil particulier à Lionel Charpentier, l'un des rédacteurs en chef du JT de 13 heures qui change de vie aujourd'hui. Merci Lionel pour tout ce que tu as fait depuis si longtemps pour ce beau JT ! Je t'embrasse."