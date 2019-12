Jacques Legros : La somme qu'il touche pour chaque JT présenté sur TF1

Depuis de nombreuses années maintenant, Jacques Legros est le fidèle joker de Jean-Pierre Pernaut au JT de TF1. Dès l'arrivée des grandes vacances, le journaliste reprend les rênes du journal de 13h. Un statut qui lui convient très bien et grâce auquel il peut se consacrer à d'autres projets. "Le poste de joker est un tremplin si on a envie que ça le soit. Moi, c'est arrivé assez tard. J'avais 40 ans passés et fait autre chose avant. Vingt ans plus tôt, j'aurais peut-être eu d'autres ambitions. Avec le temps, j'ai compris que le JT, ce n'est pas ma vie", a-t-il un jour déclaré.

Pourtant, Jacques Legros aurait pu mener une tout autre carrière, lui qui n'a pas hésité à claquer la porte de la Une à plusieurs reprises. Sur le plateau de L'Instant Deluxe sur Non Stop People, il raconte avoir été saisi par l'envie de partir à cause d'une seule et même personne. "Je suis parti deux fois de TF1 (...) toujours à cause de la même personne", a-t-il confié. "Ça se passe divinement bien aujourd'hui, l'équipe est géniale, je n'ai que des compliments à donner, mais à l'époque il y avait une personne avec qui j'avais un peu bloqué. Je n'aime pas quand on n'est pas droit. Quand on n'est pas droit, ou je pars ou je me fâche. J'avais dit à l'époque 'On ne va pas s'entendre, donc je vais partir mais tu vas me garder, mais comme pigiste'."

Et c'est en effet en tant que pigiste que Jacques Legros continue de faire les beaux jours de TF1 lorsque Jean-Pierre Pernaut n'est pas là. Mais à quel prix ? Auprès de Jordan De Luxe, il a accepté de lever le voile sur son salaire. "Ça fait 10 ou 12 ans que je suis pigiste au journal de TF1. Je suis payé au journal. Un journal, c'est pas loin de 2 000 euros." Une somme rondelette pour chacune de ses apparitions à l'écran donc, puisque, comme il le souligne, "pas de journal, pas de salaire".