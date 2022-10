Jacques Mesrine : Mort brutale de son fils Bruno, à 57 ans... enterré à ses côtés

Jacques Mesrine a eu une vie qui a inspiré un film à Jean-François Richet. Et c'est Vincent Cassel qui a prêté ses traits et son talent à l'un des criminels les plus célèbres en France, qui officia dans les années 60 et 70, dans Mesrine : l'instinct de mort (2008). L'homme décédé en 1979 avait eu quatre enfants, mais l'un d'eux Bruno Mesrine vient de mourir dans une grande discrétion. C'est en effet ce que l'on apprend ce jour de sources familiales.

Bruno Mesrine est mort à 57 ans, au début du mois de septembre, a-t-on appris, ce mercredi 19 octobre. Il a été enterré dans la plus stricte intimité, au cimetière de Clichy, près de son père. Ses proches ont fait part, dans la douleur, du décès accidentel du fils de Jacques Mesrine. Ses obsèques ont eu lieu, devant les plus proches. Jacques Mesrine, lui, est décédé à l'âge de 42 ans. Il était jeune quand il a rencontré Lydie de Souza. Elle était déjà enceinte et il a décidé d'adopter l'enfant, il s'agit donc de Dominique, son premier fils, qui vivrait désormais en Afrique. Puis, le criminel le plus connu d'Hexagone a rencontré après s'être séparé de Lydie, Maria de la Soledad, lors de vacances en Espagne. Ils auront ensemble trois enfants : Sabrina, Boris et Bruno, désormais décédé.

Pilote d'hélicoptère et magicien

Sabrina, née en 1961, est celle qui a le plus connu son père. C'est elle qui, Porte de Clignancourt, a découvert le corps de ce dernier, criblé de balles. Elle a alors ensuite décidé de porter plainte contre l'État pour "assassinat" dix jours après, et avait affirmé avoir vu plusieurs membres de la police, quai des Orfèvres, fêter la mort de son père en buvant du Champagne. Sabrina Mesrine était apparue sur le plateau de Tout le monde en parle, invitée par Thierry Ardisson, en 2002. Dans le célèbre talk, on avait également pu voir Boris, son frère. Quant au regretté Bruno Mesrine, il a été un temps pilote d'hélicoptère, puis magicien, et a participé à la réédition de l'autobiographie de son père publié chez Flammarion en 2008, comme le rapporte ELLE.

Quand les planètes se rencontrent...le mardi 18 octobre, Jean-Louis Pelletier un des plus grands avocats, qui a défendu Jacques Mesrine a été enterré à Paris en présence de nombreux confrères en robe d'avocat qui lui ont rendu hommage.