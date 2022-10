Vincent Cassel : Un acteur a découvert qu'il se moquait de lui derrière son dos, "on s'est toisés"

Le monde du cinéma est un univers impitoyable, chaque membre le sait bien. Superstar du cinéma qui a explosé dans La Haine il y a plus d'un quart de siècle, Vincent Cassel n'a pas épargné un de ses pairs de jugements hâtifs. Si aujourd'hui, ces derniers sont loin derrière eux et ils sont ravis de collaborer ensemble, le comédien moqué par l'ex de Monica Bellucci se souvient. Il s'agit de Louis Garrel.

Avec le film L'Innocent, Louis Garrel a sauté à pieds joints dans la comédie en tant qu'acteur et réalisateur, lui qui était pointé du doigt par le passé pour ne jamais sourire. Ce temps est révolu pour le fils du cinéaste Philippe Garrel et de la comédienne, réalisatrice et scénariste Brigitte Sy - qui a inspiré son dernier film. C'est depuis Mon Roi de Maïwenn que le public a découvert cette autre facette de l'artiste. Dans L'Obs, le mari de Laëtitia Casta se souvient de sa première rencontre avec la star du long métrage, Vincent Cassel.

Louis Garrel ne cache pas que Vincent Cassel avait des a priori à son égard et s'en souvient, amusé : "Léa Seydoux, qui avait tourné La Belle et la Bête avec lui, m'avait confié qu'il se foutait de moi entre les prises. Il venait la voir en m'imitant : 'Je t'aime, je ne t'aime plus, je t'aime encore...'" Cela aurait pu fâcher l'acteur mais il a préféré prendre cela à la légère et se moquer lui-même de l'image qu'il renvoie. "Lors de notre première rencontre, on s'est toisés et je lui ai dit : 'Je t'aime, je ne t'aime plus, je t'aime encore...' Lui, tout de suite : 'Comment tu sais ça !?' Et on s'est marrés."

C'est ainsi que Louis Garrel a désamorcé en un clin d'oeil les tensions hypothétiques en usant de son humour. Il ajoute : "On n'a pas du tout la même manière, ni les mêmes goûts, mais il y a un truc chez lui que je trouve très émouvant. Il tente tout le temps des choses, il peut se présenter tel quel à la caméra ou se grimer, se faire bossu, prendre des voix, comme un marionnettiste. Il n'a pas peur de se gourer." Une belle déclaration pour Vincent Cassel, qu'il retrouve dans Les Trois Mousquetaires - D'Artagnan où il incarne Louis XIII, tandis que le fameux Mesrine joue Athos.