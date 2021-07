Jacques Spiesser : Sa fille Julia est une sublime danseuse professionnelle

Ce samedi 17 juillet 2021, Commissaire Magellan revient sur France 3. Jacques Spiesser y incarne le commissaire Simon Magellan depuis 2009, un policier d'une petite ville du Nord-Pas-de-Calais. Le commissaire est aussi père célibataire. Un quotidien que l'acteur de 74 ans connait bien, puisqu'il a élevé seul ses deux enfants Jérémy et Julia. Cette dernière n'est d'ailleurs pas une inconnue !

"J'ai été un père célibataire et j'ai élevé tout seul mes enfants, quand Jérémy a eu 10 ans et Julia, 12 ans. C'était une expérience assez intéressante, pas toujours facile", confiait Jacques Spiesser en 2010 à nos confrères de Télé 7 Jours. C'était aussi l'occasion pour le comédien de donner des nouvelles de ses deux enfants : "Mon fils est dans l'informatique. Ma fille est plus près de moi puisqu'elle est danseuse modern jazz et elle chante, elle a déjà fait de la scène." La belle Julia Spiesser est donc danseuse professionnelle !

Julia Spiesser, la fille de Jacques Spiesser, déjà vue dans The Voice !

C'est à l'Académie Internationale de la Danse à Paris que la jeune femme s'est formée, avant de se perfectionner dans le domaine aux États-Unis. La jeune femme qui mêle jazz, moderne et hip hop n'est pas que danseuse, elle officie également comme chorégraphe et a travaillé avec de nombreux artistes tant en France qu'à l'étranger. Julia Spiesser s'est également affichée sur diverses émissions télévisées, des concerts mais aussi au cinéma. Ainsi, elle a été vue dans les clips de Sia, Pink et même dans The Voice !