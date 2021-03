Jahmil French est mort à 28 ans : Christina Milian, sa partenaire dans Soundtrack, anéantie

Christina Milian est en deuil. Elle a appris la mort d'un ami acteur, Jahmil French, à qui elle avait donné la réplique dans une série. Le défunt avait 28 ans.

La terrible nouvelle a été annoncée par l'agent de Jahmil, Gabrielle Kachman. "C'est avec le coeur lourd que je confirme le décès de Jahmil French, un ami et client cher. Beaucoup se souviendront de sa passion pour les arts, de son dévouement pour son travail et de sa personnalité vibrante", a-t-elle indiqué dans un communiqué. La cause de sa mort, survenue le 1er mars 2021, n'est pas connue.

Christina Milian compte parmi les nombreuses personnes que Jahmil a côtoyé. Les deux acteurs ont joué ensemble dans Soundtrack, une série sortie sur Netflix en décembre 2019. Christina était alors enceinte de son deuxième enfant, le premier de son histoire d'amour avec M. Pokora, un petit garçon qu'ils prénommeront Isaiah (1 an).

Sur Instagram, Christina a commenté la dernière publication de Jahmil, remontant au 19 janvier 2021. "Tu vas nous manquer. Repose en paix, roi", a-t-elle écrit sur le dernier selfie du jeune homme.