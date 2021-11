Jaime Lorente (Casa de Papel) papa : photos craquantes avec bébé

Le couple aurait choisi pour leur enfant le prénom Amaia. De nombreuses personnalités ont souhaité la bienvenue à la petite fille et félicité les parents dans l'espace commentaires à l'instar du footballeur Marcelo Viera. Jaime Lorente a reçu plusieurs messages d'actrices et comédiens, dont deux collègues à lui : Esther Acebo, qui incarne la braqueuse Stockholm, sa compagne dans la série, et Mario de la Rosa, qui joue le rôle du lieutenant Suarez.

Si on ne connait ni la date de naissance du bébé aux cheveux bruns, ni l'identité de sa maman, Jaime Lorente peut se targuer d'avoir un enfant en bonne santé et qui ne manquera pas d'amour. Comme le montrent les photos, le jeune papa est déjà fou de sa petite Amaia !