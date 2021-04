Casa de papel : Les adieux de Rio et Tokyo brisent le coeur des fans

Avec la plus grande confidentialité de l'équipe de la série et de ses figurants, la saison 5 de la Casa de Papel est en cours de tournage depuis plus d'un an ; et la pandémie n'a rien arrangé. Capital rapportait en mars dernier que le tournage s'allongeait, si bien qu'aucune date de fin n'aurait été communiquée aux équipes. Netflix semble vouloir soigner sa sortie et donner une fin satisfaisante aux fans.

Une partie de la série espagnole a été tournée à Copenhague et à Madrid, là où la plateforme a installé son hub de production européen, avec trois plateaux de tournages servant à des succès internationaux comme Elite ou les Demoiselles du téléphone. Un investissement de 120 millions d'euros.