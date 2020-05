Alba Flores (La Casa de Papel) : Nairobi se révolte contre la souffrance animale

Alba Flores a marqué toute une génération de sériephiles. Alors que les abonnés Netflix pleurent encore – ATTENTION SPOILER – la disparition de son personnage dans La Casa de Papel, l'interprète de Nairobi a décidé qu'elle ne participerait plus à la perte d'aucun être vivant. C'est pourquoi elle a annoncé qu'elle devenait vegan dans une nouvelle campagne signée par la PETA. "J'ai commencé à réfléchir à la provenance de la nourriture et aux quantités qu'on jetait, explique-t-elle dans un communiqué officiel. Et je me suis demandé si la mort de tous ces animaux était vraiment nécessaire."

Pour compléter sa prise de position, la comédienne de 33 ans a élégamment posé, des fleurs et des grappes de raisin dans les cheveux, des artichauts dans les mains. "J'ai commencé à faire des recherches et j'ai réalisé que tout ceci n'était pas le seul gros problème, poursuit-elle. L'industrie agro-alimentaire entière est un souci très sérieux pour notre planète. C'est tellement mieux de manger des légumes, des graines. Je crois que ce qu'on mange ne devrait pas être le fruit de la souffrance et de l'exploitation animale." Voilà pourquoi elle a préféré dire "Bella Ciao" à tout ce qui contient de la viande.