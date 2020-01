Penelope et Monica Cruz : Soeurs glamour en bombe sur le tapis rouge

Pedro Almodovar est le grand gagnant de la 7e édition des Feroz Cinema Awards, qui s'est tenue le jeudi 16 janvier 2020 à Madrid. Nommé dans plusieurs catégories, son film Douleur et Gloire a raflé de nombreux prix.

Ce soir là, le Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas était rempli : toutes les célébrités hispanophones ont foulé le tapis rouge pour assister à la cérémonie. Parmi elles, les soeurs Cruz, Penelope et Monica, Victoria Abril, Antonio Banderas ou encore Álvaro Morte, inoubliable "Professeur" de la série Casa de Papel.

Douleur et Gloire, récemment sélectionné aux Oscars (et également aux Golden Globes dans la catégorie meilleur film en langue étrangère face aux Misérables et à Parasite, le gagnant), a permis à Antonio Banderas de remporter le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, en 2019. C'est ce rôle de Salvador Mallo, un réalisateur que les douleurs physiques et morales empêchent de tourner, qui lui permet de repartir de la cérémonie des Feroz Cinema Awards avec un prix dans la catégorie du meilleur acteur.

Pedro Almodovar est reparti avec trois autres awards pour Douleur et Gloire dans les catégories : meilleur scénario, meilleur réalisateur et meilleur film dramatique.

Le nouveau ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes, s'est rendu au gala des Feroz Awards décernés par les journalistes du cinéma, où il a rencontré toute l'équipe de Douleur et gloire.

Côté télévision, la série Vida perfecto a été élue meilleure comédie, alors que Hierro s'illustre dans la catégorie des drames, toutes deux de Movistar+.