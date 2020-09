Miguel Herrán dénudé : Rio de "La Casa de papel" dévoile un nude

Malgré l'argent, la célébrité, la réussite professionnelle et ce corps de rêve, le jeune Miguel Herrán (24 ans) est loin d'être épanoui. "J'ai remarqué que les gens pensent que ma vie tourne autour de mon pénis, que j'ai couché avec Ester Exposito et Ursula Corberó, et que je ne peux pas me plaindre", expliquait-il au quotidien El Pais en août dernier.

Il faut dire que ses rôles dans Elite et La Casa de Papel, deux énormes cartons sur Netflix, lui ont donné des revenus importants. "L'argent ne m'a pas rendu heureux, il m'a enlevé beaucoup de bonheur et m'a donné plus de soucis que lorsque je n'en avais pas. Cela m'a rendu plus ambitieux. L'argent m'a rendu sale en tant que personne. Je n'y attache pas d'importance. Dans le reste, je suis le même ou pire", déplorait Miguel Herrán, qui s'est retrouvé propulsé au rang de star internationale un peu malgré lui.