Ursula Corbero (Casa de Papel) : Presque nue, elle dévoile sa poitrine en string

Braqueuse sexy et magnétique dans la série Casa de Papel, Ursula Corbero a étonné tous ses fans en postant un cliché d'elle presque entièrement nue le 18 août 2020 sur Instagram. Simplement parée d'un string, l'actrice espagnole de 31 ans pose seins nus devant sa fenêtre. Un délit d'exhibitionnisme avéré pour la jeune femme ? Mêlant la nudité à l'élégance, Ursula se déhanche avec grâce et feint d'attraper le soleil entre ses doigts. En légende, elle écrit : "Madrid tq". Un cliché qui a déjà conquis plus de 3 millions d'internautes, charmés par le charme (et les courbes affriolantes) de l'actrice. "Tu es si belle", "Une déesse", "Voilà la raison pour laquelle je regarde La Casa de Papel" ont écrit, totalement fans, certains followers.