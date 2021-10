Jake Gyllenhaal : Ses scènes de sexe avec Jennifer Aniston ? Une "torture" !

Alors que certains tournages sont propices à une nouvelle histoire d'amour pour certains acteurs, pour d'autres, cela peut vite évoquer de très mauvais souvenirs... Invité dans l'émission The Howard Stern Show, le 5 octobre 2021, l'acteur américain Jake Gyllenhaal s'est souvenu d'une scène pour le moins difficile. La star de 40 ans a raconté avoir vécu un véritable moment de torture en plein tournage d'une scène de sexe pour le film The Good Girl (2002), du réalisateur Miguel Artera.

Face à l'ancien membre du jury d'America's Got Talent, Jake Gyllenhaal s'est épanché sur le tournage du film qu'il a partagé avec Jennifer Aniston. À l'époque, l'acteur n'avait que 22 ans et il avait un gros crush pour la star de la sitcom Friends. "Je dirai que j'ai eu le béguin pour elle pendant des années", avait-il confié en 2016 à People. Mardi devant Howard Stern, il a confié sa gêne au moment de tourner une sexe de sexe avec celle pour qui il avait un faible : "[Filmer les scènes de sexe] était une torture, oui, c'était le cas", a-t-il expliqué. Et de poursuivre : "Bizarrement, les scènes d'amour sont gênantes, parce qu'il y a peut-être 30, 50 personnes qui les regardent ? Cela ne m'excite pas."

Observé par toute l'équipe de tournage, celui qui est aujourd'hui en couple avec une Française s'est vite laissé envahir par le stress et les regards indiscrets du personnel. "Mais ce n'était pas non plus de la torture. Je veux dire, c'était comme un mélange des deux", a-t-il ensuite relativisé.

Une technique surprenante

Pour mener à bien son rôle, Jake Gyllenhaal a alors partagé son secret : la technique de l'oreiller. Une technique visant à placer un oreiller entre les acteurs durant une scène de coït afin qu'ils puissent être plus à l'aise. "Je pense que c'était en fait une suggestion de Jennifer. Elle a été très gentille de le suggérer avant que nous commencions. Elle m'a dit : 'Je mets un oreiller ici'", s'est-il souvenu, quelque peu reconnaisant.