James Blunt touché par la Covid-19 : les médicaments ont de drôles d'effets sur ses parties intimes

C'est l'une des plus belles voix de la chanson anglaise des vingt dernières années. James Blunt, 47 ans, a fait une entrée fracassante dans le coeur des amateurs de musique en 2004 avec ses tubes Goodbye My Lover et ​​You're Beautiful. Depuis, le mari de Sofia Wellesley poursuit une brillante carrière et il a d'ailleurs repris les concerts avec du public. Le problème, c'est que l'artiste, présent au mariage de Meghan et Harry, a attrapé la covid deux semaines avant sa première représentation au Royal Albert Hall à Londres, vendredi 23 juillet dernier.

Sur scène, celui qui ne manque jamais d'humour a eu du mal à délivrer sa performance et il s'en est expliqué auprès du public. Il a révélé au public qu'il a été touché par le coronavirus deux semaines avant. Un coup du sort qui l'a visiblement démoralisé. "La seule chose dans mon agenda pendant un an et demi c'est ce concert et deux semaines avant j'ai eu la covid", relate-t-il.

Je me suis dis que ça irait, mais finalement ça a atteint mes poumons (...) ma voix est foutue

Le chanteur a alors transmis le virus a deux musiciens de son groupe et deux membres de son équipe. Heureusement, ils étaient tous vaccinés deux fois et s'en sont très bien sortis, au contraire de James Blunt. "Je n'étais vacciné qu'une fois et je me suis dis que ça irait, mais finalement ça a atteint mes poumons et je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais ma voix est foutue", a-t-il dévoilé au public, dans des propos rapportés par le média britannique The Sun.