James Franco : Une actrice l'accuse d'être un prédateur sexuel attiré par les enfants

Harvey Weinstein, Armie Hammer, James Franco... Les révélations sur l'inconduite sexuelle à Hollywood font trembler l'industrie du cinéma ! Ce dernier fait l'objet d'une nouvelle accusation. Une actrice avec qui il a collaboré confirme son attirance pour les mineures...

La bombe vient de Charlyne Yi. L'actrice a côtoyé James Franco sur le tournage du film The Disaster Artist (sorti en 2017) dont il est le réalisateur. Charlyne dénonce ses agissements et la complicité de son entourage, dont Seth Rogen, dans une publication Instagram datant du vendredi 9 avril 2021.

"Quand j'ai essayé de rompre mon contrat et de démissionner du film Disaster Artist parce que James Franco est un prédateur sexuel, on a essayé de me corrompre en me proposant un rôle encore plus important. J'ai pleuré et dit que c'était tout le contraire de ce que je voulais, que je ne me sentais pas en sécurité en travaillant avec un prédateur sexuel. Ils ont minimisé les faits et ont dit Franco en était un l'année d'avant et qu'il avait changé... alors que j'avais entendu qu'il avait abusé d'autres femmes la semaine même", explique Charlyne sur la publication.

En légende, elle ajoute : "Seth Rogen était un des producteurs du film, il est donc au courant pour le soudoiement et sait pourquoi j'ai démissionné. Seth a aussi fait un sketch dans l'émission Saturday Night Live avec James Franco, dans lequel il lui permettait de harceler des enfants."

The Disaster Artist a été nommé aux Oscars et aux Golden Globes en 2018. James Franco a remporté le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie.