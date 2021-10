Jamie Chung et Bryan Greenberg sont parents ! Ils présentent leurs jumeaux inattendus

Surprise : Jamie Chung et Bryan Greenberg sont parents. Sur les réseaux sociaux, les deux acteurs américains viennent d'annoncer la naissance de jumeaux. Dimanche 24 octobre 2021, le jeune papa de 43 ans a surpris ses fans en faisant son annonce en vidéo sur Instagram : on le découvre souriant, tenant ses nourrissons contre son torse. L'acteur notamment vu dans la série Les Frères Scott a l'air aux anges ! "Nous avons deux fois plus de problèmes désormais", s'est-il amusé à écrire en légende. La nouvelle a enchanté plusieurs stars du cinéma et de la télévision, à l'instar de Mindy Kaling, qui a félicité le couple.

Marié à Bryan Greenberg depuis 2015, Jamie Chung avait déjà confié par le passé avoir décidé de congeler ses ovocytes : "Je réfléchis à l'idée de congeler mes oeufs depuis quelques années maintenant et j'ai décidé d'aller de l'avant avec le processus tout récemment. (...) Je gagne du temps. Je suis incertaine, effrayée et pleine d'espoir. J'ai le meilleur partenaire de vie qu'une personne puisse demander et je sais que je veux un jour élever un enfant avec Bryan. Je ne sais juste pas quand cela arrivera", racontait l'interprète de Mulan dans la série Once Upon a Time sur Instagram, il y a 3 ans.