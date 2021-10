Diaporama Jamie Chung et Bryan Greenberg sont parents ! Ils présentent leurs jumeaux inattendus

Jamie Chung et Bryan Greenberg sont parents ! Ils présentent leurs jumeaux inattendus

Jamie Chung et son mari Bryan Greenberg à l'after party InStyle and Warner Bros lors de la 76ème cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles.

Bryan Greenberg et Jamie Chung sont parents de jumeaux.

Jamie Chung et son mari Bryan Greenberg sont parents.

Jamie Chung et Bryan Greenberg le 26 août 2013 à West Hollywood.

L'actrice Jamie Chung, son mari et leur chien à la plage.

Jamie Chung et Bryan Greenberg en pleine nature.

Jamie Chung et Bryan Greenberg se sont mariés le 31 octobre 2015 à Santa Barbara

Jamie Chung et son mari Bryan Greenberg - Photocall de la soirée "InStyle and Warner Bros" dans le cadre de la 77ème cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles, le 5 janvier 2020.

La très belle Jamie Chung à l'occasion de l'avant-première allemande de Very Bad Trip 2, à Berlin, le 25 mai 2011.

Bryan Greenberg et sa femme Jamie Chung lors de la 13ème édition de la soirée de gala "The Art of Elysiums " dans la salle de spectacle du Hollywood Palladium à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 4 janvier 2020.