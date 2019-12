Jamie Vardy papa pour la 3e fois, après la grossesse mouvementée de Rebekah

Samedi 27 décembre 2019, Jamie Vardy aurait dû jouer avec ses coéquipiers de Leicester contre West Ham, un match comptant pour la 20e journée de Premier League, mais l'attaquant britannique de 32 ans a été dispensé pour la plus belle des raisons. Sa femme Rebekah, 37 ans, a donné naissance à son 3e enfant et ce n'est pas le couple qui a révélé la grande nouvelle en premier mais Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester City. "La femme de Jamie Vardy est allée à l'hôpital hier et elle a accouché aujourd'hui, alors il est avec elle. Félicitations à eux", a-t-il fait savoir auprès des médias pour justifier l'absence de son joueur.

Suite aux déclarations de son entraîneur, Jamie Vardy a lui-même confirmé l'arrivée de son troisième enfant, une petite fille dont il n'a pas dévoilé le prénom ni même le visage. "Sur la lune pour vous faire savoir que notre belle petite fille est arrivée. Becky et le bébé se portent bien. Nous sommes totalement amoureux de notre nouveau membre de l'équipe", a écrit le footballeur sur ses réseaux sociaux, avec émotion. Le message est accompagné de deux coeurs roses.