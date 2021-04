Jana Kramer (Les Frères Scott) divorce : son mari accro au sexe et infidèle a récidivé

Jana Kramer compte plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. 2 millions d'internautes avec qui elle partage son quotidien, et à qui elle a annoncé une triste nouvelle ; épuisée de se battre pour sauver son mariage, l'ex-héroïne de la série Les Frères Scott divorce.

"Il est temps", a écrit Jana Kramer ce mercredi 21 avril 2021. L'actrice et chanteuse de 37 ans a ainsi révélé aux internautes qu'elle demandait le divorce de son époux Mike Caussin. L'homme soignait une addiction au sexe depuis plusieurs années. Après avoir pardonné ses infidélités répétées, Jana Kramer s'est finalement résolue à mettre fin à leur union.

Je me suis battue. J'ai aimé fort. J'ai pardonné...

"Alors que j'essaye d'accepter une réalité à laquelle je n'ai jamais voulu croire, ces mots sont devenus une réalité. Je me suis battue, les gars. J'ai aimé fort. J'ai pardonné. Je suis allée au charbon. J'ai donné tout ce que j'avais, et maintenant je n'ai plus rien à donner. Il est temps, poursuit Jana. Sachez que je crois toujours et de tout mon coeur au mariage, à l'amour et à la reconstruction. Je ne peux plus me battre. Il est temps de guérir. Merci pour l'amour, le coeur et le soutien, vous vous êtes battus avec moi de bien des manières, et je vous en suis reconnaissante. Je vous encouragerai toujours à poursuivre le bon combat, mais on ne peut pas se battre seule."