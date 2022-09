Jane Birkin "pesante" pour Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon : "Je suis dépendante de mes filles..."

Mais quel bonheur de la revoir sur scène ! En septembre 2021, Jane Birkin avait été victime d'une forme légère d'accident vasculaire cérébral et avait dû mettre sa carrière entre parenthèses. Privée de spectacles pendant de trop long mois, l'artiste de 75 ans a finalement repris du service et chantera, de tout son coeur, à la Philharmonie le 18 septembre 2022 puis à l'Olympia de Paris le 23 mars 2023. Un bonheur pour le public, mais également pour elle.

"Pour être honnête, je ne suis jamais aussi heureuse que sur scène avec mes musiciens, explique l'ancienne compagne de Serge Gainsbourg dans les colonnes du journal Le Figaro. C'est plus facile que la vie parce qu'il n'y a pas de surprise. Autrefois, j'étais allergique à l'idée de faire la même chose tous les soirs. Aujourd'hui, c'est un réconfort merveilleux. Je sais qu'une heure et demie après le début du concert je serai en route pour mon hôtel. Je suis en sécurité."

Je suis dépendante de mes amis et de mes filles

Cette rentrée scolaire se fait avec la voix de Jane Birkin en fond sonore. Elle est au centre d'un documentaire de Didier Varrod, diffusé sur France 3 le vendredi 16 septembre 2022. Elle sort également une intégrale de ses albums, de 1969 à 2022 chez Universal Music et Baptise Vignol lui consacre un ouvrage à paraître chez Gründ. Toute cette émulation est un bonheur pour le public, bien sûr, mais aussi pour l'artiste, qui a horreur d'être inactive. "Je ne suis pas douée pour les vacances, je n'ai pas de passe-temps, je ne suis pas heureuse seule dans ma maison, assure-t-elle. Je me retrouve à parler du matin au soir avec mon chien. C'est l'être avec lequel j'ai le plus de conversation. Mes filles Charlotte et Lou, ma meilleure copine ou un de mes deux copains sont tout ce qui compte pour moi. Je veux être là où ils sont. Je pense que ça peut leur être pesant. Je suis dépendante de mes amis et de mes filles..."

