Jane Fonda : Avec l'aide de Pamela Anderson, elle voulait amadouer Trump

On le sait, entre deux tournage pour la septième et dernière saison de sa série Grace & Frankie, l'actrice Jane Fonda est très impliquée dans le combat pour alerter sur la situation climatique.

Lors d'un déjeuner au National Press Club à Washington, l'actrice qui aura 82 ans ce samedi, a raconté le plan qu'elle avait envisagé avait pour alerter le président Trump juste après son élection. Sa tactique ? Organiser un rendez-vous entre Donald Trump et des militantes du climat très séduisantes, dont Pamela Anderson, pour le convaincre d'agir contre le réchauffement climatique. Une entreprise restée sans réponse, bien qu'elle ait eu l'opportunité d'en toucher un mot à Ivanka Trump.

"Je connais les hommes du type de Trump, pas aussi mauvais, mais je connais leurs penchants. Je me disais que j'allais recruter trois ou quatre des militantes climatiques les plus belles, voluptueuses et brillantes, dont Pamela Anderson et quelques scientifiques, j'allais prendre rendez-vous et nous serions allés nous mettre à genoux devant Trump..., raconte l'actrice militante. On lui aurait dit : Monsieur le président Trump, soyez le héros de la planète, vous avez le pouvoir de devenir l'être humain le plus important à être jamais né, le meilleur, le plus parfait, magnifique, énorme, gigantesque, magnifique... à condition que vous protégiez la planète."

Les choses ne s'étant pas déroulées comme elle l'avait prévu, Jane Fonda a dû trouver un plan B. Depuis plusieurs semaines, elle a déménagé dans la capitale américaine et proteste tous les vendredis. Pour alerter la Maison Blanche, elle se fait régulièrement interpeller volontairement par la police pour troubles à l'ordre public.