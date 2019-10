Jane Fonda arrêtée : la star menottée à Washington !

On adore Jane Fonda depuis plusieurs décennies, et ce n'est pas sa récente interpellation qui va changer les choses, bien au contraire ! La comédienne américaine de 81 ans a été arrêtée et menottée (devant les caméras !) vendredi 11 octobre devant le Congrès américain à Washington. La star de Grace et Frankie participait à une manifestation dans le calme pour appeler à lutter contre le changement climatique.

Accompagnée d'une vingtaine d'autres manifestants, Jane Fonda s'est rendue vers 11h du matin sur les marches du Capitole, armée de pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Vote. Parle. Agis". Si elle a été interpellée et escortée vers la sortie, c'est parce qu'elle manifestait en dehors des zones délimitées. Ce qu'elle a fait volontairement ! Un porte-parole de la police a confirmé à l'AFP que les autorités présentes ont "interpellé 16 individus pour avoir manifesté illégalement devant le Capitole".

Même menottée et encerclée de policiers, l'actrice est restée élégante et digne. Vêtue d'un long trench rouge vif et d'une casquette Gavroche, elle ne s'est pas démontée face aux forces de l'ordre, comme l'attestent les nombreuses vidéos de l'interpellation postées sur les réseaux sociaux.

Il ne s'agit pas de la première interpellation pour Jane Fonda. L'actrice avait déjà était conduite en garde à vue à Cleveland en 1970 après une manifestation pour protester contre la Guerre du Vietnam. Et ce n'est sans doute pas sa dernière interpellation non plus puisqu'elle a prévenu : "Nous serons là tous les vendredi à 11H00, qu'il pleuve, fasse beau, neige, en pleine tempête ou quoi que ce soit".

Une raison de plus donc d'aimer la star de Barbarella, qui a récemment été confrontée à un drame, la mort de son frère Peter Fonda.