Janet Jackson : Ses surnoms insultants que lui donnait Michael, révélations à coeur ouvert...

Près de 13 ans après sa mort, Michael Jackson reste une source d'admiration. Sa petite soeur Janet Jackson évoque leur relation dans un documentaire consacré à sa carrière. Elle y révèle que, plus jeune, le défunt roi de la pop lui attribuait des surnoms dégradants à cause de son poids.

Les mémoires, biopics et documentaires de stars fascinent leurs nombreux fans ! Ceux de Janet Jackson sont impatients de découvrir le Janet Jackson Doc, diffusé ce vendredi 28 janvier 2022 aux États-Unis. La chanteuse en fait activement la promotion en enchaînant les publications sur les réseaux sociaux et les apparitions télé. Dans le film, elle raconte sa complicité avec son grand frère Michael Jackson, une relation tout de même marquée par des surnoms et insultes.

"Des fois, Michael me titillait et m'insultait. Cochon, cheval, connasse ou goinfre, vache... Ça le faisait rire, et ça me faisait rire aussi, mais il y avait un revers et ça me blessait. Ça blesse quand quelqu'un vous dit que vous êtes trop grosse", explique Janet Jackson dans le documentaire.

L'icône pop a connu des problèmes de poids à plusieurs reprises y compris dans son enfance, notamment quand elle a commencé à jouer dans la série Good Times, en 1977. Janet Jackson était alors âgée de 11 ans.