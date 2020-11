Jarry brouillé avec une célèbre humoriste : "On ne se voit plus", elle balance

Dans le milieu, toutes les amitiés ne sont pas bonnes à prendre. C'est le constat fait par Elisabeth Buffet, comme elle l'a raconté sur le plateau de Non Stop People, le mardi 3 novembre 2020. Questionnée sur sa proximité avec Jarry, le juré de Mask Singer, elle a expliqué que "non", ils n'étaient plus amis. Marquant un silence, l'humoriste a fini par répondre : "Je n'ai pas envie d'en parler".

Interrogée une nouvelle fois par l'animateur, Jordan De Luxe, Elisabeth Buffet s'irrite un peu. "Sinon c'est une blague pas très drôle. Non, on ne se voit plus (...) Mais on ne va pas en parler, ça n'intéresse personne. Non non, je refuse d'en parler. Il est parti à Cannes, c'est loin de toute façon...", dit Elisabeth Buffet sur le plateau.

Pour l'heure, Jarry n'a pas encore réagit aux révélations d'Elisabeth Buffet. Par le passé, il semblerait que les deux comiques étaient très amis. Elle était présente lors de la première de son spectacle Atypique, en 2014. On les avait déjà vu ensemble, très soudés, fêtant les 20 ans de la compagnie du café-théâtre de Nantes en 2018, où ils jouaient un sketch ensemble.

Lors de son passage dans l'émission de Non Stop People, Elisabeth Buffet s'est confiée sur son alcoolisme. L'humoriste épinglée pour avoir imité l'accent créole à la radio a expliqué être "un peu abîmée physiquement" par la maladie. Aujourd'hui, elle fête ses 3 ans de sobriété. "Je suis vraiment tombée dedans à un moment. Je me suis un petit peu abîmée physiquement. Ça se voit quand on boit beaucoup. Ça se voit au niveau du regard... J'étais vraiment tombée dedans et ça m'empêchait de travailler réellement", a-t-elle déploré.