Kev Adams vexé par Jarry dans Mask Singer : le geste qui n'est pas passé

Mask Singer est de retour sur TF1. Samedi 17 octobre 2020, la première chaîne a diffusé la première émission de ce show présenté par Camille Combal. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry étaient de retour pour tenter de démasquer les douze nouvelles personnalités qui ont accepté de participer au programme. Et au cours d'un tournage, l'ambiance n'était pas vraiment au rendez-vous entre deux membres du jury.

Lors de la conférence de presse de Mask Singer 2020, Alessandra Sublet ou Anggun ne l'ont pas caché : comme ils se connaissaient déjà tous cette année, ils se sont plus lâchés. "On a lâché la rampe, on s'est bien marré", a déclaré la présentatrice de C'est Canteloup. Alors entre deux enquêtes, les membres du jury n'ont pas hésité à se lancer quelques vannes. Mais l'une des actions de Jarry aurait déplu à Kev Adams.

Nos confrères de Paris Match ont assisté à l'un des tournages. Et ils ont raconté que, "dans un élan de folie", Jarry se serait amusé à jeter un stylo sur Kev Adams. Malheureusement, l'objet a atterri sur le visage de l'humoriste de 29 ans. Voyant son erreur, la star du Jarry Show se serait précipitée vers son ami pour s'excuser platement et lui faire une bise. "Je suis désolé, je ne pensais pas qu'il te toucherait", lui a-t-il assuré. Mais c'était trop tard. Si la situation a bien fait rire le public, Kev Adams se serait vexé. "Kev boude comme un enfant gâté et lance : 'Vous couperez ça, on va refaire cette intro, c'était naze !'", peut-on lire.

Mais nul doute que Kev Adams a vite mis sa colère de côté, car on le voit sur les premières images, le jury est soudé et plus drôle que jamais. "Avec Jarry, on s'entend vraiment très bien, c'est mon pote", avait confié le beau brun lors de la conférence de presse. Et la complicité entre les jurés est importante pour trouver les personnalités qui se cachent sous les costumes tous plus beaux les uns que les autres. Cette année, ce sont un squelette, une araignée, une bouche, une renarde, une pieuvre, un bébé dragon, un manchot, un hibou, un loup, un requin, un robot et deux perroquets qui s'affrontent. Une star internationale sera également présente lors de la deuxième émission et devrait donner du fil à retordre au jury.