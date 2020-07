Jazz accusée d'arnaque et de vol : sa réponse cash à ses détracteurs

Elle en a eu marre, du coup elle a poussé un coup de gueule. Jazz a reçu de nombreux messages de la part de ses abonnés via les réseaux sociaux. La raison ? Certains l'accusent d'être une arnaqueuse, voire une voleuse. Des attaques qu'elle ne pouvait pas laisser passer sans réagir. La maman de Chelsea (2 ans) et Cayden (1 an) a décidé de se justifier un peu maladroitement, vendredi 17 juillet 2020.

"Arnaqueuse, je n'ai pas reçu mon colis", "Voleuse, ça fait cinq jours que j'attends mon colis je ne l'ai pas reçu"... Voilà les douces phrases que Jazz a pu lire. Grande professionnelle du placement produit, pour sa défense, la jolie brune a décidé d'attaquer. Pour ce faire, elle a mis en avant le fait qu'elle n'était aucunement responsable des expéditions des produits dont elle vante les mérites et a rappelé que ses rentrées d'argent n'avaient rien avoir avec la réception ou non des colis. "Je voulais vous dire que les délais de cinq jours ne me choquent pas. J'habite à Dubaï, mais parfois j'attends plus que les délais prévus. Ceux qui ont un délai de deux mois, je comprends. Mais je voulais passer ce message : je ne suis pas une arnaqueuse parce que quand vous achetez quelque chose, ça ne vient pas dans ma poche. On me rémunère quand je fais une publicité. (...) Je choisis mes marques en fonction de mes goûts et je leur fais une prestation publicitaire. Que vous achetiez ou pas, j'ai un prix fixe", a-t-elle déclaré. Pas sûr que cette première partie des explications ait calmé sa communauté.

Heureusement, elle s'est ensuite adoucie et s'est dite désolée. Mieux, elle a demandé à ce que les envois des colis soient mieux gérés : "Par contre, je suis désolée si parfois vous vous retrouvez avec des commandes en retard ou perdues. Je ne pense pas travailler avec des marques frauduleuses et si ça arrive, on arrête la promo quand on l'apprend. Pour ceux qui m'attaquent : je demande à toutes les marques que je représente de faire un effort sur les envois, le service client parce que mes abonnés pensent que c'est à cause de moi qu'ils ne reçoivent pas le colis. Je me fais insulter et je me sens fautive parce que je les ai guidés sur le site. Les marques, respectez nous et nos abonnés pour qu'on ne nous haïsse pas gratuitement."

Ce n'est pas la première fois que Jazz ou son compagnon Laurent subissent ce genre d'accusations. En janvier dernier, elle avait déjà dû se défendre : "Je ne vole personne, sachez que je n'ai aucun site à moi, ou à ma famille, mis à part Billionaire Pronos [le site de paris sportifs de son mari Laurent, NDLR]. Tout le reste, ce sont des marques qui passent par mon agence pour faire des collaborations avec moi. Les galères qui arrivent parfois ça me fait chier, croyez-moi."