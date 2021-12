Jazz au plus mal : La santé de son nouveau né London Sky "s'est dégradée", terribles confidences

La date du 8 décembre 2021 restera à jamais gravée dans la mémoire et Jazz et Laurent Correia. Hier matin, les stars de la JLC Family (TFX) ont accueilli leur troisième enfant. Un petit garçon prénommé London Sky, un prénom une fois de plus original mais qui a d'autant plus surpris, car il ne commence pas par la lettre "C" comme ceux de leurs deux autres enfants. Mais, après avoir partagé son bonheur, le couple doit déjà faire face à un coup dur.

En story Instagram, Jazz a annoncé une mauvaise nouvelle. "On vit des moments très difficiles. Cette nuit, la santé de notre bébé s'est dégradée. On n'est pas en forme mais dès que j'ai le courage, je vous explique", peut-on lire en story. De quoi inquiéter les internautes qui les suivent. D'autant plus qu'ils le savent, Laurent et elle ont déjà vécu le pire.

Lors du tournage de la saison 2 de la JLC Family, leur fils Cayden (2 ans) avait été retrouvé inanimé dans leur piscine, quand il était âgé de 9 mois. C'est son papa qui lui avait prodigué les gestes de premiers secours en attendant les pompiers. Après être resté dans le coma durant plusieurs heures, le petit garçon avait fini par se réveiller. Et fort heureusement, il s'en est tiré sans séquelles. En 2019, Jazz a aussi dû surmonter une épreuve, celle de sa fausse couche. "Ça fait des semaines qu'on me met la pression, ça fait des semaines qu'on me met dans des histoires où j'ai rien fait ! On fait du mal à ma famille et à mes amis aussi. J'ai souvent pensé plus aux autres qu'à moi et aujourd'hui, à cause de tout ce que je subis, j'ai fait souffrir mon bébé", avait notamment confié la jeune maman sur ses réseaux sociaux. Espérons qu'elle annoncera vite de bonnes nouvelles concernant London Sky.

C'est aux alentours de 19h que Jazz avait annoncé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram. Pour ce faire, la belle brune de 29 ans a posté une photo sur laquelle on peut la voir sur son lit d'hôpital, souriante, son fils London dont on voit le doux minois dans ses bras. Elle est entourée de son mari Laurent et de leurs deux autres enfants, Chelsea (4 ans) et Cayden (2 ans). "LONDON SKY CORREIA. Born in Dubai 8/12/2021 at 9:02AM. Welcome à notre 2ème FILS", peut-on lire en légende.