Jazz enceinte pour la troisième fois ? Grosse gaffe et photo qui en dit long...

Jazz aurait-elle gaffé et dévoilé sans vraiment le vouloir qu'elle était enceinte pour la troisième fois ? Alors que les rumeurs d'une nouvelle grossesse enflent, lors de sa soirée d'anniversaire, la jeune femme a lâché une phrase lourde de sens...

Comme on n'a pu le voir sur Snapchat le 4 juin 2020, Jazz a été très très gâtée pour son anniversaire. Celle qui a célébré ses 28 ans en grande pompe a reçu de nombreux cadeaux griffés Louis Vuitton, Cartier, Dior... Mais ce n'est pas cela que l'on retiendra des snaps de la star et de ses proches (même si l'extravagance des cadeaux a de quoi marquer les esprits). Non, c'est la petite phrase lâchée lorsqu'elle a ouvert la boîte qui contenait un ensemble, apparemment un pyjama, Louis Vuitton. Se rendant compte qu'il est plutôt large, la star lâche, l'air de rien : "Celui-là, il le faudra pour le quatrième gosse." Quatrième ? Mais Jazz et son chéri Laurent n'ont pour le moment que deux enfants : Chelsea (2 ans) et Cayden (1 an). Serait-elle donc enceinte pour la troisième fois ?

La rumeur enfle depuis quelques temps et ce n'est pas la demande qu'elle a faite hier à ses invités qui va la faire taire. Alors que Jazz faisait un discours pour remercier ses proches d'être à ses côtés pour son anniversaire, la jolie brune a alors demandé à tout le monde de poser son téléphone portable parce qu'elle avait une annonce à faire... Celle d'une grossesse ? En tout cas, tout le monde a obéi et a repris ses posts plus tard. Nouveau mystère, donc..

Enfin, Jazz a aussi dévoilé une photo d'elle en compagnie d'une amie sur laquelle elle prend la pose en maillot de bain. Elle a soigneusement caché son ventre en apposant dessus un gros émoticône coeur. Tente-t-elle de cacher un baby bump ?

Tout laisse à penser que Jazz est enceinte même si son ventre ne semble pas arrondi. Peut-être qu'on se trompe, peut-être que sa grossesse ne fait que débuter... Ce qui serait une heureuse nouvelle pour l'influenceuse : fin 2019, elle avait révélé en larmes sur les réseaux sociaux qu'elle avait fait une fausse couche.