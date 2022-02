Jazz et Laurent (JLC Family) tabassés en Thaïlande : il révèle avoir "11 points de suture"

Actuellement en Thaïlande avec son mari Laurent et leurs enfants Chelsea, Cayden et London Sky, Jazz Correia a vécu une terrible frayeur alors qu'elle pensait être au paradis. La star de télé-réalité (de son vrai nom Jazmin Lanfranchi Shooter) et son époux ont été agressés alors qu'ils passaient la soirée dans un établissement de luxe. Sur Instagram, Laurent a tenu à rétablir la vérité sur ce qu'il s'était véritablement passé lors de cette violente soirée.

Ils m'ont sauté à 8 dessus

En story, il explique le 5 février 2022 : "On était à un hôtel-piscine pour boire un verre et Jazz parlait et elle s'est trompée de chemin, c'était dans un endroit à mon avis qui était interdit. La sécurité est arrivée derrière, et a commencé à l'agresser" a-t-il confié, "Moi je leur dis : 'calmez-vous'. L'agent de sécurité me pousse d'un coup. Moi, en retour, j'ai une fierté d'homme, je le pousse. Il a essayé de me frapper directement. Mauvaise chance pour lui, il a raté. Je l'ai frappé, je me suis tout simplement défendu. Ils n'ont pas aimé ça et ils m'ont sauté à 8 dessus". Au final, Laurent a écopé d'une grosse blessure qui a nécessité pas moins de 11 points de suture. "Ma tête, elle a pas grand-chose. J'ai eu onze points de suture en tout", a-t-il conclu sur Instagram.

Vous nous avez peut-être sauvé la vie

De son côté, Jazz a tenu à remercier les personnes qui lui sont venues en aide et qui l'ont secourue alors que son mari était en train de se faire agresser. "Merci à tous les français hier soir de Paris, Lyon, Marseille bref une vraie solidarité de dingue" écrit-elle en story, Vous nous avez peut-être sauvé la vie, en tout cas dans tout ce film je peux vous dire que de voir autant de solidarité hier ça changeait, et un grand merci à vous les gars. Des mecs ont même trouvé un bracelet clou Cartier or diamant à Laurent par terre, ils nous l'ont rendu, certains nous ont ramené en taxi jusqu'à notre voiture. Bref on va bien les amis".

Heureusement tout est rentré dans l'ordre pour la JLC Family qui ne gardera pas que de bons souvenirs de cette escapade thaïlandaise. Quelques jours avant cette agression, Jazz et Laurent avaient été victimes d'une arnaque immobilière qui les avait rendus furieux. "On allait se prendre la banane de l'année." avait confié Jazz sur les réseaux sociaux.