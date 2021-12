Jazz, son bébé London Sky enfin sorti d'affaire : retour émouvant à la maison et grande fête

Ce sont de derniers jours éprouvants qu'ont vécu Jazz et son mari Laurent. Alors qu'ils pensaient vivre l'un des plus beaux jour de leur vie en accueillant leur troisième enfant London Sky le 8 décembre dernier, tout a bien failli virer au drame. Quelques heures seulement après la naissance du petit garçon, sa santé s'est dégradée et il a dû être admis en soins intensifs. En larmes sur ses réseaux sociaux, Jazz a expliqué que London Sky était né avec du fluide dans les deux poumons et qu'il était également victime d'une infection et d'un "trou d'air" au niveau des poumons. Ainsi, il était dans l'incapacité de respirer seul. Ces dernières 24h, ni Jazz ni Laurent n'ont plus donné des nouvelles de leur fils, ce qui pouvait laisser présager le pire.

Mais finalement, ce jeudi 16 décembre, la jolie brune a fait savoir que tout était enfin rentré dans l'ordre. Jazz a même pu regagner son domicile en compagnie de son nouveau né ! En story Instagram, elle a partagé des images émouvantes de London Sky dans son couffin en train d'être nourri au biberon par sa grande soeur Chelsea (4 ans), très vite rejoint par son autre frère Cayden (2 ans). Tous deux ont ensuite entrepris de couvrir bébé de bisous sous les yeux sans doute attendris de Jazz.

Et pour ce retour très attendu à la maison, la jolie brune avait tout prévu ! Des ballons étaient disposés en masse pour former un mur où était inscrit "Welcome baby London" face à une table remplie de gourmandises, dont un énorme gâteau pour fêter cet événement. (Voir notre diaporama). On remarque par ailleurs que de nombreuses assiettes y sont empilées, en attente d'être servies pour probablement quelques chanceux invités. Jazz a conclu cette story en remerciant sa communauté pour son soutien durant cette terrible épreuve. "Après 8 jours d'angoisse, de douleurs, de peine, 8 jours où nous avons réellement souffert, la souffrance où tu t'en remets à Dieu et à tes proches, aujourd'hui nous sommes heureux plus que jamais d'être rentrés à la maison avec notre fils. Il est temps pour nous de profiter en famille", a-t-elle écrit avec soulagement.