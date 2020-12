Jazz, une arnaqueuse ? Le mari d'une star de Secret Story dénonce

Quand ils ne sont pas occupés par un tournage, les candidats de télé-réalité font des placements de produits sur les réseaux sociaux. Une activité qui leur permet de bien gagner leur vie, surtout quand ils sont populaires. Mais il arrive que certaines personnalités du petit écran fassent polémique avec certaines promotions. La dernière en date ? Jazz Correia.

Depuis le week-end du 19 décembre 2020, la star de JLC Family est au coeur de toutes les discussions après que Maeva Ghennam a révélé que son mari Laurent l'avait trompée. Et la belle brune de 28 ans n'est pas au bout de ses peines. Une autre figure du petit écran a mis en avant l'un de ses agissements. Il s'agit de Pierre-Jean Cabrières, le mari de Julie Ricci.

En 2012, le papa de Gianni (2 ans) et Giovann (6 mois) a créé la chaîne Body Time avec un ami. Ils y proposent des séances de coaching personnalisées et dévoilent des transformations de certains clients. Le souci ? Jazz a utilisé l'un de leurs clichés pour faire la promotion d'une gaine amincissante, comme en témoigne une capture d'écran partagée par Pierre-Jean Cabrières le 22 décembre. La photo a été utilisée sur le site Yaeh Store et la marque a pris le soin de changer le nom de la jeune femme qui posait, probablement pour ne pas éveiller les soupçons.

Ils vous vendent un produit de merde sans vérifier

Pas de chance, l'époux de Julie Ricci est tombé dessus et n'a pas manqué de mettre en avant cette arnaque. "Ils utilisent un avant-après de notre programme Beauty Time. Ils ont juste changé le nom, elle s'appelle Yamina et pas Sofia. Ils ont juste coupé la photo du milieu et ils font semblant qu'avec leur gaine de merde tu vas avoir ce résultat. Bien sûr c'est fake. On ne sait même pas si la marque est à eux ou pas, impossible de savoir. Il y a notamment Jazz qui a fait la pub. (...) Son agence nous a dit qu'elle allait enlever la publication mais elle est toujours là", a-t-il d'abord relevé.

Il a ensuite mis en garde les internautes contre cette pratique : "Je pense que vous êtes assez malins pour ne pas vous faire avoir. Vous vous rendez bien compte qu'ils ne vérifient pas les produits, ils n'en ont rien à foutre. Ne vous faites également pas avoir par ces personnes qui ne pensent qu'à leur argent. C'est normal, c'est du business, d'autres comme Maeva Ghennam ont fait cette promotion. Mais ils vous vendent un produit de merde sans vérifier. Surtout c'est grave d'utiliser les avant/après d'un autre."

"Beaucoup m'ont dit de porter plainte. C'est vrai mais ils me font plus de la peine qu'autre chose. Juste ce qui me fait un peu chier c'est qu'ils vont arnaquer des personnes et souvent des jeunes qui n'ont pas énormément de sous. Nous ils ne nous enlèvent pas notre business." Pierre-Jean Cabrière regrette que cela puisse décourager certaines personnes à atteindre leurs objectifs et à faire du sport.

Pour l'heure, Jazz Correia n'a pas réagi. Depuis sa fameuse brouille avec Maeva Ghennam, elle a pris la décision de se retirer des réseaux sociaux.