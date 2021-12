Jean-Baptiste Guégan à l'honneur sur Olympia TV : concert et entretien inédit avec Bernard Montiel

Jean-Baptiste Guégan est en tournée dans toute la France mais aussi en Belgique et en Suisse avec son spectacle inédit, La voie de Johnny avec Jean-Baptiste Guégan : le spectacle hommage. Dimanche 12 décembre, le chanteur sera à l'honneur sur la chaîne Olympia TV (Canal+) et offrira une soirée riche en émotion aux téléspectateurs. Juste avant la diffusion de son concert en livestream à l'Olympia enregistré en février 2021, Jean-Baptiste Guégan donnera une interview exclusive à Bernard Montiel, l'ami et confident des stars. Le sosie vocal de Johnny Hallyday viendra présenter son livre, Rester le même (Éditions Hors Collection & Gründ) et reviendra sur sa carrière prolifique, son ascension dans l'univers musical et son amour pour le Taulier.

Sur scène, Jean-Baptiste Guégan interprétera les plus gros tubes de Johnny Hallyday comme Allumer le feu, Noir c'est noir mais chantera également des chansons de son répertoire comme La dame aux yeux verts, Puisque c'est écrit, Retourner là-bas, et bien d'autres encore. "Johnny Hallyday fera toujours partie de mon ADN. Mais derrière tout cela, il y a aussi Jean-Baptiste Guégan. Je suis aussi apte à interpréter mes propres chansons sur scène", a rappelé le chanteur face à un Bernard Montiel admiratif.

La soirée promet d'être animée, bien que le public ne soit pas présent dans la salle de spectacle. Les spectateurs peuvent néanmoins interagir par le biais de vidéos qui apparaîtront sur un écran géant, face à la scène. Au cours de cette soirée, Jean-Baptiste Guégan enfilera son costume pailleté pour faire trembler les murs de sa voix puissante, animé par son amour pour le rockeur qui nous a quittés il y a 4 ans. "Je ferai comme s'il y avait 2000 personnes dans la salle", a fait savoir le jeune rockeur, qui a remporté Incroyable Talent en 2018.

Véritable phénomène musical, Jean-Baptiste Guégan offre du réconfort aux fans et amis du Taulier disparu. Conscient de son don, Jean-Baptiste Géguan partagera un moment de convivialité avec tous les amoureux du rock'n'roll.