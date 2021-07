Jean d'Ormesson marié à Françoise : "Il n'en avait aucune envie", sa femme fait des révélations

C'est l'un des plus grands écrivains du XXe siècle et l'un des préférés des Français. Jean d'Ormesson est mort le 5 décembre 2017 à son domicile de Neuilly-sur-Seine auprès de sa femme, Françoise, des suites d'une crise cardiaque. Souvent présent à la télévision et aimé pour ses bons mots, l'écrivain décédé à l'âge de 92 ans laisse derrière lui une fille, Héloïse.

Plus de trois ans après sa mort, sa femme Françoise s'est confiée dans l'émission Une maison, un artiste diffusée sur la chaîne France 5, dimanche 11 juillet. Cette dernière a fait plusieurs confidences assez inattendues sur son mari et notamment leurs débuts. Invitée à partager des souvenirs sur celui avec qui elle s'est mariée en avril 1962, l'ancienne épouse de Jean d'Ormesson se rappelle que les débuts ont été difficiles. "Je l'ai trouvé très antipathique, imbus de lui-même (...). Je ne l'ai absolument pas apprécié", assurait-elle.

Il m'a dit : 'Bon je t'épouse mais à tes risques et périls, ça ne va pas être drôle tous les jours'

Des premiers pas compliqués donc mais l'alchimie a fini par prendre entre les deux amoureux et un évènement aprécipité leur mariage, au grand dam de l'écrivain, connu pour ses infidélités. "Il n'avait aucune envie de se marier mais j'étais enceinte donc je lui ai dit. Et il m'a dit : 'Bon je t'épouse mais à tes risques et périls, ça ne va pas être drôle tous les jours.' Donc j'étais prévenue", a-t-elle dévoilé.

Des paroles qui font échos à celles qu'elle avait prononcées dans le magazine ELLE en mai 2019. "Jean n'a jamais été un mari, mais il a été le plus sublime compagnon, le plus sublime enchanteur", disait-elle alors.

Malgré tout, elle ne regrette rien

Si leur histoire n'a rien d'ordinaire, elle a été heureuse et ne regrette rien de cette vie avec Jean d'Ormesson, comme elle l'a confié à Paris Match en novembre 2018. "Je referai tout de la même façon. Je n'ai jamais eu le sentiment de vivre avec un monstre égoïste", assure-t-elle.