Jean Dujardin surpris par Laurent Delahousse : "C'est l'alignement parfait"

Jean Dujardin est actuellement à l'affiche du film Sur les chemins noirs, adaptation cinématographique du roman de Sylvain Tesson. Une histoire de détermination et d'humanité, de voyage et de remise en question. "Un soir d'ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d'hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi", peut-on lire sur Allociné. À cette occasion, l'acteur oscarisé était l'invité de Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche ce 19 mars 2023. En écho au personnage complexe et évolutif qu'il incarne dans le film, le mari de Nathalie Péchalat est revenu sur sa propre expérience.

"Partir, s'évader, s'échapper. Ça a été utile pour vous aussi, de vous retrouver dans ça ? [...] Vous avez découvert la France autrement ?", s'est interrogé le présentateur. "C'était un projet finalement assez universel. J'ai eu le sentiment que chacun pouvait un peu y mettre sa marche ses tourments." a répondu l'acteur, relatant cette expérience hors du commun aux côtés de Sylvain Tesson qui lui a permis de "se laver la tête."

La nature comme thérapie, à l'écran comme dans la vie

S'il incarne un rescapé du coma qui entame un voyage à pieds à travers la France dans Sur les chemins noirs, Jean Dujardin n'est pas si étranger à son personnage dans la vie réelle. Alors que Laurent Delahousse lui avait réservé une surprise sur le plateau de 20h30 le dimanche en diffusant une vidéo de ses plus proches copains lui adressant de tendres messages d'amitié, l'acteur s'est confié sur cette "psychanalyse douce et agréable d'amis" qu'il entame une fois par an avec ses acolytes. "Quand on marche à six [...] on peut parler, on peut se dire les choses, ça ne fait pas mal et finalement, arrivés au bout du chemin, on pu causer, on a pu vider son sac. De père, d'ami, de frère. Et puis quand on peut faire un feu alors là, c'est l'alignement parfait.", a raconté celui qui vit aujourd'hui à la campagne.

Une vie "à l'écart", "dans les arbres", loin des tumultes du cinéma, duquel il se réjouit de faire partie, mais qu'il ne laisse jamais l'envahir. Un équilibre nécessaire pour le père de famille qui admet avoir "un rapport très très intime avec ce métier", et n'avoir "jamais voulu tout ça, la notoriété".